５日午前１時半頃、奈良県斑鳩町神南の民家から出火、木造平屋住宅１棟が全焼し、焼け跡から２人の遺体が見つかった。この家に住む８０歳代の母親と５０歳代の息子と連絡が取れず、県警西和署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲ王寺駅から東に約１キロ離れた住宅街。