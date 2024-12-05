橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第49話が5日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）は、パン屋の佐久間美佐江（キムラ緑子）に真紀の父親・孝雄（緒形直人）と仲直りしたらと言うが、美佐江は大人はそう簡単じゃないと反論する。結は美佐江の兄夫婦が地震で亡くなったことを知り、聖人（北村有起哉）と愛子（麻生久美子）に話す。一方、栄養専門学校