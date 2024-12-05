（写真：© 2024 Bloomberg Finance LP）第216臨時国会が11月28日に召集され、翌29日の石破茂首相の所信表明演説に対する各党代表質問が4日、終了した。「10・27衆院選」での与党過半数割れを受けての初の与野党本格論戦で、石破首相は「謙虚な姿勢」や「誠実な対応」を繰り返す一方、いわゆる「103万円の壁」引き上げを求める国民民主党に“秋波”を送ることで、野党が主導権を握るいわゆる“宙づり国会”での政権危機打開を