ドジャースは3日（日本時間4日）、ジャイアンツからフリーエージェント（FA）となっていたブレイク・スネル投手の入団会見を行った。2度のサイ・ヤング賞を誇る左腕の獲得で、ドジャースの投手陣はさらに厚みを増した。MLB公式サイトはスネルの入団について詳細を報じ、ドジャーススタッフとの関係性やこれまでの実績を伝えるなど期待を寄せている。 ■今オフの補強優先事項 MLB公式サイトのフア