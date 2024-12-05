シリーズ「現場から、」です。目の不自由な人が行きたいときに行きたい場所へ行けるようサポートする盲導犬が年々、減少しています。背景にあるのは、資金不足や人材不足といった課題の数々でした。 【写真を見る】「サポート役だけでなく人生のパートナーとして」年々減少する『盲導犬』育成現場に多くの課題 補うのはボランティアの支え【現場から、】 ＜盲導犬ユーザー 岩本多加臣