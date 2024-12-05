【韓国】 実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）08:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.5%前回1.5%（前年比) 【豪州】 貿易収支（10月）09:30 予想45.0億豪ドル前回46.09億豪ドル（貿易収支) 【シンガポール】 小売売上高（10月）14:00 予想0.6%前回0.4%（前月比) 予想2.4%前回2.0%（前年比) 【スイス】 雇用統計（11月）15:45 予想2.6%前回2.5%（失業率（季調