【ニューヨーク共同】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）は4日、中国事業を巡り2024年10〜12月期に50億ドル（約7500億円）超の特別損失を計上する方針を示した。販売不振が続いており、事業を再構築する狙いとみられる。