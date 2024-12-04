「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」が、メジャーリーグベースボール（MLB）のニューヨーク・ヤンキース、「ニューエラ（New Era®）」とのトリプルコラボレーションキャップを12月6日に発売する。フルラインナップをラルフ ローレン 表参道で展開し、一部カラー（ブラックとネイビー）をポロ ウィメンズ ショップ、ポロ ラルフ ローレン レイヤード 久屋大通公園、ポロ ラルフ ローレン 心斎橋、ポロ ラルフ ロ