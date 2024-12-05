池田エライザが主演を務め、ジュニア・阿達慶も映画初出演を果たした、監督・松居大悟×脚本・上田誠の映画『リライト』が、2025年初夏に公開されることが決定。特報映像、キャスト＆スタッフと原作者・法条遥のコメントも到着した。【動画】池田エライザ×阿達慶『リライト』特報映像本作は、“史上最悪のパラドックス”として話題となった法条遥の小説「リライト」（ハヤカワ文庫）を原作に、数々の青春映画で若い世代から圧