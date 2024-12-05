民主党の代表で、現在は役職停止中の玉木雄一郎氏が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、政府に対して「話にならない。」と怒りを示した。 【写真】キャラは違うかな…不倫騒動の玉木氏の役職停止で代表代行を務める古川元久氏 国民民主が進める「年収103万円の壁」突破について「壁引き上げ26年1月開始軸政府与党、周知期間を考慮」というニュースを引用。「まだ、政府・与党から何も聞いていない