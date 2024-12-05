５日午前２時３５分頃、愛知県瀬戸市坂上町、会社員近藤義明さん（５６）方から出火、隣の住宅に燃え移り、木造２階建ての住宅２棟が全焼した。近藤さん宅の焼け跡からは性別不明の２人の遺体が見つかった。県警瀬戸署によると、近藤さんは５人暮らしで、妻（５９）、長男（２６）、母親（８３）といずれも連絡が取れていない。長女は逃げ出し、近藤さんは仕事で不在だった。同署は遺体の身元などを調べている。現場は、瀬戸