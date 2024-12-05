地球深部探査船「ちきゅう」によるIODP（国際深海科学掘削計画）第405次航海「JTRACK（ジェイトラック）」（日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡：Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench）が進められています。12月20日まで続けられるこのプロジェクトの最新成果として、東北地方太平洋沖地震の震源域におけるプレート境界域の掘削・地質コア試料の採取に成功したそうです。約7000mの海底から海底下約