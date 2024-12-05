黒船なき令和の日本で、革命なき安逸の日々のなかで、激烈な政権交代は起きるのか？しかし、いま変わらなければ――かならず日本は、沈む！百戦錬磨の戦略家、橋下徹（55歳）。時代を見定め、歴史を洞察し、日本人の本質を透徹した先に見えた悪魔的リアリズム、それが「政権変容論」だ。橋下氏は言う。「『政権変容』が劇的に新しいのは、自民党がどうであろうと関係なく、野党が腹を括って決断しさえすれば次の総選挙で実現できる