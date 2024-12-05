ミス・アース日本代表出身の斎藤恭代が4日（水）、黄金比ボディの白ビキニ姿で「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」グランプリ獲得を報告した。【別カット】斎藤恭代の美スタイルな水着ショット「ミス・アース・ジャパン2017」の経歴をもち、圧巻の9頭身ボディで活躍する斎藤恭代。斎藤は4日、「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024グランプリ ありがとうございました‼︎」とXを更新。引き締まったウエストと美脚、形の良い