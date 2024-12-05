本日12月5日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャルでは、「睡眠学の世界的権威が教える最新学説＆冬の最強の睡眠法18」を放送。先進国の中でも圧倒的に平均睡眠時間が短い日本人。実は、睡眠不足は放っておくと認知症や高血圧などさまざまな病を引き起こす可能性が。さらに、寒さが厳しくなる冬の今、睡眠の質を悪化させる原因が急増して、日本人の睡眠はまさに危機的状況に。そこで、睡眠学の世界的権威・柳沢正
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 韓国の戒厳令より「日本が怖い」
- 2. Z李メンバーを再逮捕 集団暴行か
- 3. 警部が誕生日祝われ殴打 停職に
- 4. 辻希美の長女 匂わせ疑惑が再燃
- 5. だれかtoなかい 新MCの有力候補
- 6. 猪口宅の現場映像 局内で波紋か
- 7. 斎藤知事巡る職員アンケに新事実
- 8. メンバーが股を広げる形に…賛否
- 9. 向井理の私服「大正解過ぎ」反響
- 10. FNS歌謡祭 途中で向井がミス犯す
- 1. Z李メンバーを再逮捕 集団暴行か
- 2. 警部が誕生日祝われ殴打 停職に
- 3. 大麻のような臭いが…男を再逮捕
- 4. 国内40企業 不正プログラム発見
- 5. 秋篠宮さまのいじめ発言「悪手」
- 6. 子顔出し 辻とキムタクとの違い
- 7. マイナ保険証 通知に保有者混乱
- 8. 韓の戒厳令も放送せず TVに怒り
- 9. PR会社「他社より断然マシ」の声
- 10. Z李ら10人逮捕 渋谷クラブ侵入か
- 1. 第1子の3歳児健診 極限状態に
- 2. にじさんじライバーを脅迫? 逮捕
- 3. 玉木氏は離党すべき 弁護士断言
- 4. 若者が結婚しない切実な理由
- 5. TDR若者離れ 値上げ以外の原因
- 6. 元彦氏問題の告発状 市議が反論
- 7. 素敵すぎ 佳子さまの所作に称賛
- 8. 韓国の非常戒厳 石破首相が言及
- 9. 石破首相 マナー違反連発の原因
- 10. GU「無許可コラボ」広告が波紋
- 1. ボイジャー1号の通信 復旧に成功
- 2. クーデター失敗 尹大統領の代償
- 3. 巨大なヘビをくわえて泳ぐワニ
- 4. カニが苦痛を感じている可能性があることが突き止められる
- 5. 台湾 全宿泊施設で無料用品停止
- 6. 猫探しの米女性「陥没穴」転落か
- 7. 戒厳令の尹大統領 夫人に疑惑も
- 8. 尹大統領 国民向けの談話発表へ
- 9. 米医療保険大手CEO 銃撃され死亡
- 10. 北朝鮮 鉄塔が相次いで倒される
- 1. 他人にLINE写真見られる 13万人
- 2. 迷惑行為 記念列車を「中止」へ
- 3. ギンギラ「脳汁銭湯」限定OPEN
- 4. 金融庁 中古車大手に立ち入り
- 5. ChatGPT利用者数 週3億人に到達
- 6. ボーナス ローン返済優先すべき?
- 7. PayPay銀行 金利2%に引き上げへ
- 8. ビットコインの価格が最高値更新
- 9. 「時間がない人」の残念な特徴
- 10. タワマン高騰「暴落」訪れる条件
- 1. セブン「神対応」マルチコピー機
- 2. シャープ、手にかかる重さを4割低減したスティック型掃除機「FREED 2」
- 3. Amazonで猫グッズが最大43%OFFに
- 4. Amazonで人気の快眠グッズ12選
- 5. OpenAI 12日連続で新発表と告知
- 6. Appleの「充電器デカすぎ問題」
- 7. Bluesky ユーザー数2400万人突破
- 8. Amazonで人気のガジェット12選
- 9. 楽天トラベルスーパーSALEが開幕
- 10. povoにABEMA使い放題プラン登場
- 1. MLBの新ルール「野球が終わる」
- 2. 無課金おじさん 日本で「課金」
- 3. 田中将大 ほぼセルフ戦力外の今
- 4. 三苫が離脱か「苦しそうだった」
- 5. 旗手怜央が衝撃ゴール 称賛の嵐
- 6. 無課金おじさん「無課金」の理由
- 7. 北口榛花 強靭な体の作り方
- 8. WWE 日本人女子選手が6mダイブ
- 9. ロバーツ氏 ポルシェの進展なし
- 10. 尚弥 イブ決戦は目に焼き付けて
- 1. 韓国の戒厳令より「日本が怖い」
- 2. 辻希美の長女 匂わせ疑惑が再燃
- 3. だれかtoなかい 新MCの有力候補
- 4. 猪口宅の現場映像 局内で波紋か
- 5. 斎藤知事巡る職員アンケに新事実
- 6. メンバーが股を広げる形に…賛否
- 7. 向井理の私服「大正解過ぎ」反響
- 8. FNS歌謡祭 途中で向井がミス犯す
- 9. YOSHIKI GACKTへの「一言」反響
- 10. 「踊る大捜査線N.E.W.」制作決定
- 1. 「地獄の日々」更年期症状の全容
- 2. センス別格 ZARAのトップス注目
- 3. 参観日の母に「不審者すぎる」
- 4. 高齢出産前に夫異変 狂った歯車
- 5. 「妻源病」が急増 夫の話に愕然
- 6. 「死んだ夫のおかげ」で不倫回避
- 7. 駅で大失態 トイレ紙なびかせる
- 8. 収入マウントとる夫に妻が反撃
- 9. 娘とのゲームに手加減しない夫
- 10. 買えたの奇跡 しまむら服に絶賛