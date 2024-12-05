本日12月5日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャルでは、「睡眠学の世界的権威が教える最新学説＆冬の最強の睡眠法18」を放送。先進国の中でも圧倒的に平均睡眠時間が短い日本人。実は、睡眠不足は放っておくと認知症や高血圧などさまざまな病を引き起こす可能性が。さらに、寒さが厳しくなる冬の今、睡眠の質を悪化させる原因が急増して、日本人の睡眠はまさに危機的状況に。そこで、睡眠学の世界的権威・柳沢正