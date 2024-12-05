2024年12月4日、札幌・北警察署は住所不詳の中国籍の男(41)を窃盗の容疑で逮捕しました。2024年9月10日午後1時30分ごろ、札幌市に住む男性から「特急列車内で現金を盗まれた、犯人は逃げていきました」と警察に通報がありました。警察によりますと、JR札幌駅に停車中の特急列車内で、男性が座席に座っていたところ、荷物棚に置いた自身のバッグをゴソゴソと物色する男の姿を目撃しました。男性が不審に思い、男に声をかけたところ