導電素材を頭皮に塗布して脳波を測定し、検査が終わったらシャンプーするだけで落とせる「電子タトゥー」を用いた脳波測定技術が発表されました。On-scalp printing of personalized electroencephalography e-tattoos: Cell Biomaterialshttps://www.cell.com/cell-biomaterials/fulltext/S3050-5623(24)00004-7'Electronic' scalp tattoos could be next big thing in brain monitoring | Live Sciencehttps://www.livescience.c