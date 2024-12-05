導電素材を頭皮に塗布して脳波を測定し、検査が終わったらシャンプーするだけで落とせる「電子タトゥー」を用いた脳波測定技術が発表されました。On-scalp printing of personalized electroencephalography e-tattoos: Cell Biomaterialshttps://www.cell.com/cell-biomaterials/fulltext/S3050-5623(24)00004-7'Electronic' scalp tattoos could be next big thing in brain monitoring | Live Sciencehttps://www.livescience.c
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