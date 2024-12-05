【プレミアリーグ第14節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半2-0)N・フォレスト<得点者>[マ]ベルナルド・シウバ(8分)、ケビン・デ・ブライネ(31分)、ジェレミ・ドク(57分)<警告>[マ]イルカイ・ギュンドアン(52分)、ベルナルド・シウバ(69分)[N]ニコラス・ドミンゲス(45分+1)、モーガン・ギブス・ホワイト(51分)、ムリーリョ(54分)、ニコラ・ミレンコビッチ(76分)└先発復帰のデ・ブライネが1G1A! マン