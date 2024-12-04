「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」が、若き職人同士の交流支援を目的とした⽇仏間のインターンシップ制度「ジェイエムウエストン ファンデーションアワード（J.M. WESTON FOUNDATION AWARDS）」を開催した。日本とフランスから2名ずつ、計4名が同インターンシップに参加した。 【画像をもっと見る】 ジェイエムウエストンは、創業120年を迎えた2011年、クラフトマンシップの振興と優れたノウハウの継承を目的とし