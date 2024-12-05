赤楚衛ニが主演する2025年1月スタートのドラマ『相続探偵』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、加藤雅也、渋川清彦、三浦貴大、落合モトキ、石井正則の出演が決定した。【写真】『相続探偵』赤楚衛二、桜田ひより、矢本悠馬がクランクイン現場は早くも一体感！本作は、「相続」というテーマに特化した斬新なヒューマンミステリー。元弁護士の探偵・灰江七生（赤楚）を中心に、医学部休学中の三富令子（桜田ひより）と元科捜