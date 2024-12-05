NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝68.54（-1.40-2.00%） ニューヨーク原油の２０２５年１月限は反落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスのオンライン会合を５日に控えて売りが優勢となった。来年１－３月期について、主要産油国が自主減産の縮小をさらに見送る可能性があると報道されていることは下支え要因だが、上値を追う動きは見られず、前日の上げが調整された。 時間外取引で１月限