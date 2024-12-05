「阪神ＪＦ・Ｇ１」（８日、京都）新潟２歳Ｓ２着以来のコートアリシアンは４日、美浦Ｗでアマイ（４歳２勝クラス）と併せ馬。新コンビを組む戸崎圭が２週連続で騎乗し、楽な手応えで６Ｆ８４秒３−３７秒３−１１秒３をマーク。切れのあるフットワークで半馬身先着を果たした。鞍上は「先週気合をつけた分、テンションが上がっているかと思いましたが、全く上がらず、余裕のある精神状態でしたね。自分からグッと動けていま