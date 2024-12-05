5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比360円高の3万9630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9276.39円に対しては353.61円高。出来高は9656枚だった。 TOPIX先物期近は2755.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIX現物終値比14.90ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39630+3609656 日経225m