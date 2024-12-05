ソフトバンクの尾形、柳町、川村が4日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨んだ。≪尾形は球団にダンベル要望≫H…尾形が珍要求で契約更改の席を和ませた。今季中継ぎで12試合に登板し、2勝0敗、防御率2・31をマークし、500万円増の推定年俸1400万円でサイン。「42〜50キロのダンベルは一つずつしかない。両手で行うので、もう一つずつ増やしてほしいと」と要求したと明かし、球団の反応を「爆笑でした」と振り返った。