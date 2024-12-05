MLB・ドジャースのロバーツ監督が4日、「木下グループ新CM制作発表会」の会見で自身のルーツでもある日本について答えました。沖縄生まれで幼少期はおじいさんと一緒に朝からバーをまわり、空き瓶の回収をしていたと語ったロバーツ監督。今季は大谷翔平選手や山本由伸投手を擁し、ドジャースをワールドシリーズを制覇に導きました。記者から沖縄県と那覇市が、同県出身のロバーツ監督に県民栄誉賞の授与を検討している事に関して聞