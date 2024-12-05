高性能なフォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」をファーストインプレッション！既報通り、モトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が新商品として5Gやおサイフケータイ（FeliCa）に対応した縦折りなフォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 50 ultra」（Motorola Mobility製）を日本市場にて2024年12月6日（金）に発売すると発表しました。販売されるモデルはオープン市場向けメーカー版（いわ