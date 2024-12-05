最多勝＆最高勝率で２冠の日本ハム・伊藤大海投手（２７）が４日、北海道・北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季から２倍となる年俸２億２０００万円でサイン。５年目での２億円突破は球団で０８年のダルビッシュ、１６年の大谷（ともに４年目で２億到達）に次いで３人目となった。満足そうな笑みを浮かべた。「（偉大なＯＢに次ぐ活躍に）球団からも、リスペクトを伝えられました」。ダル、大谷の名を聞くと「まだ