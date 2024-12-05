日本ハム・田宮裕涼捕手（２４）が４日、北海道・北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２３００万円増の３０００万円でサインした（金額は推定）。６年目は自己最多１０９試合に出場し、打率、打点、盗塁、本塁打と全てキャリアハイ。今季年俸７００万円から３２９％増の大幅昇給を勝ち取った。走攻守三拍子そろった新時代の捕手へ、３９年ぶりの捕手での２年連続２ケタ盗塁も目標に掲げた。甘いマスクがホクホク顔に変