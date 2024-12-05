北海道コンサドーレ札幌ＦＷ菅大輝（２６）が、自身の節目を勝利で飾り「恩師」を送り出す。札幌は４日、今季最終のホーム・柏戦（８日）に向け、宮の沢で練習を再開した。同戦に出場すればＪ１通算２５０試合出場となる菅は、今季限りでの退任がこの日に正式発表されたミハイロ・ペトロヴィッチ監督（６７）の下、日本代表に選出されるなど成長を遂げた。Ｊ２降格は決まったが、感謝の思いはピッチで攻撃的な姿勢で示し、ミシャ