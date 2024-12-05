アメリカのトランプ次期大統領は、議会乱入事件に関連して有罪判決を受け、服役したナバロ元大統領補佐官を貿易と製造業を担当する上級顧問に起用すると発表しました。トランプ次期大統領は4日、SNSに投稿し、「『ディープステート』＝闇の政府からひどい扱いを受けたピーター・ナバロ氏が貿易と製造業を担当する上級顧問に就任する」と投稿しました。ナバロ氏は第1次政権で通商政策を担当する大統領補佐官を務めていて、トランプ