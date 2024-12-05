NY株式4日（NY時間15:17）（日本時間05:17） ダウ平均45015.77（+310.24+0.69%） ナスダック19716.81（+235.90+1.21%） CME日経平均先物39635（大証終比：+365+0.92%） 欧州株式4日終値 英FT100 8335.81（-23.60-0.28%） 独DAX 20232.14（+215.39+1.08%） 仏CAC40 7303.28（+47.86+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.124（-0.056） 10年債 4.186（-0.039） 30年債 4.353（