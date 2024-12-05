[12.4 プレミアリーグ第14節](エミレーツ スタジアム)※29:15開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 22 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 12 ユリエン ティンバーDF 15 ヤクブ・キビオルDF 17 オレクサンドル・ジンチェンコMF 5 トーマス・パーティMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 41 デクラン・ライスFW 7 ブカヨ・サカFW 11 ガブリエル・マルティネッリFW 29 カイ・ハバーツ控えGK 32 ネトDF 3 キーラン・ティアニ