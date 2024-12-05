■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4445) リビンＴ 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (8058) 三菱商 東証プライム (3825) リミックス 東証スタンダード (2432) ディーエヌエ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (8698) マネックス