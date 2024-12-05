DeNA・牧が横浜市内の球団事務所で交渉し、2000万円増の年俸2億5000万円で契約を更改した。「今年は成績があれで…。来年は見返したい」。自己評価は厳しくても、133試合でリーグ3位の打率・294、23本塁打、74打点。1年目から4年連続20発以上を達成し、新主将として26年ぶり日本一へけん引した。打順は4番が79試合で、終盤は2番で23試合に出場。「4番を外れて悔しかった。来年はどの打順でも30本、100打点以上を目指す」。主に