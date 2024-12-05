巨人・小林誠司捕手（３５）が４日、大阪府内で「ＺＥＴＴドリームプロジェクト捕手編」に参加した。ソフトバンクから国内ＦＡを行使し、巨人が近日中に交渉する見通しの甲斐拓也捕手（３２）に「経験とか技術、力はもちろん、すごいキャッチャー。本当に尊敬している」と言及。加入すれば強力なライバルとなるが「負けたくない気持ちは持っている」と闘志を燃やした。今季は４２試合に出場し大城卓、岸田と先発マスクを分け