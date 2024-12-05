◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（１２月２４日、東京・有明アリーナ）スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が４日、横浜市の大橋ジムでＩＢＦ＆ＷＢＯ１位サム・グッドマン（オーストラリア）戦に向けた練習を公開した。同ジムの大橋秀行会長（５９）