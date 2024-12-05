12月３、４日に、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節が開催された。日本勢は、首位のヴィッセル神戸が敵地で韓国の浦項スティーラーズに１−３で敗戦、３位の横浜F・マリノスがアウェーでオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズに４−０で大勝、４位の川崎フロンターレが中国の山東泰山にホームで４−０と圧勝している。この結果、勝点13で神戸と並んだ横浜が得失点差で東アジア