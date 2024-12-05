重賞初挑戦のミーントゥビーは主戦の松岡を背に坂路へ。馬なり単走でしまい重点、4F56秒4〜1F12秒2をマークした。鞍上は「腰周りが物足りないのと左右のバランスももうひとつだったので、そこを重点に」と調教の意図を説明。その上で「追うごとに良くなってきました」と言葉を継いだ。「後ろから行ってひと脚を使うタイプ。自分のリズムで運びたい」とレースをイメージした。