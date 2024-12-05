田中酒造場（姫路市広畑区本町 田中康博・6代目当主）で11月26日、伝統の「石掛式天秤（てんびん）搾り」が始まった。播磨に新酒仕込みの季節が訪れた。田中酒造場「石掛式天秤搾り」田中酒造場は「温故創新」をモットーに、1835年（天保6年）から180年以上、姫路の地で酒造りを続けている。 有名な純米大吟醸「白鷺の城」は1988年（昭和63年）に全国新酒鑑評会で初めて金賞を受賞して以来のロングセラー。田中酒造場「石掛式