韓国の尹錫悦大統領は国政の停滞を「戒厳令」という強権手法で打破しようとしたのだろうが、かえって自らを窮地に追い込む結果となった。韓国の内政が大混乱に陥れば、日韓関係はじめ東アジアの安全保障環境に悪影響を及ぼすのは必至だ。事態を憂慮する。尹大統領は３日夜、突然、国会を含む一切の政治活動を禁止する非常戒厳を宣言した。国会で多数を占める左派系の野党勢力が政府高官の弾劾（だんがい）訴追案の提出など