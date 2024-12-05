▼イスラアネーロ（山田助手）順調に来ているし元気。スムーズなら。▼インビンシブルパパ（伊藤大師）見た目通り動きは良かった。相手の強くなる今回が試金石。この舞台は走り慣れているので期待している。▼インユアパレス（須貝師）上がりを強調する内容。ここ2戦は上がりタイムが速く強い競馬だった。▼クインズメリッサ（宮本師）感じは良かったですね。中山の直線坂があるコースは合うと思う。▼クロジシジョー（