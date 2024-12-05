ノーモア・ヒバクシャ〜被団協に平和賞被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」が歩んだ６８年間の資料を整理し、継承する取り組みが進んでいる。その担い手は、ＮＰＯ法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」（東京）。被団協のノーベル平和賞受賞決定を機に加速させ、活動記録など約２万点に及ぶ資料のオンラインでの公開を目指す。（広島総局小松大騎）さいたま市のビル２階にある継承す