苦しい展開が続く『わたしの宝物』（フジテレビ系）では、俳優たちがそれぞれの方法で複雑な感情を表現している。その中でも、やはり主演を務めている松本若菜の力は大きいものだ。2024年はまさに“松本若菜イヤー”と言えるほど、今まで以上に大きな活躍を見せてくれた。 参考：『わたしの宝物』三竿玲子Pに聞く、「托卵」を描いた理由松本若菜らの起用理由も明かす 皮切りとなった『正直不動産スペシャル』（NHK総