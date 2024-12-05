◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者 井上尚弥《12回戦》IBF＆WBO1位 サム・グッドマン（2024年12月24日有明アリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が4日、IBF、WBO同級1位グッドマンとの防衛戦に向け、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。3度目の4団体王座防衛後の来年は海外に再進出するプランを明かした。所属ジムの大橋秀行会長（59）は米国、サウジアラビアを選択肢として挙げ