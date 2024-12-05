タレントの中山秀征（57）が4日、都内で「Doronkoパラリンアートカップ2024」の表彰式に出席した。現役アスリートらが障がい者の絵画作品を選考する賞で、今年で8回目の開催。中山はグランプリのプレゼンターを担当し「レベルの高さを感じた」と総評を述べた。今年印象に残ったスポーツの出来事は、現地観戦したパリ五輪。「多くの国が日本を応援してくれていたのも印象的だった」と笑顔で振り返った。