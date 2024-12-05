松山競輪のG3「大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦」が開幕する。注目は12Rだ。南関は松井―深谷―松谷でまとまった。本命は深谷。落車明けなのは少々気になるが、松井が一気に駆けてしまえば展開有利に抜け出す。＜2＞中心。競輪祭決勝2着の犬伏が脅威となる。ちゅうちょせず仕掛けて南関撃破なるか。松本と四国スジの＜1＞＝＜4＞注。単騎でも浅井が侮れない。近況安定している三谷の動向には注目。九州勢が波乱を呼ぶか。