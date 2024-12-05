ボートレース鳴門の開設71周年記念「G1大渦大賞」は2日目が終了。3日目の注目は11Rだ。峰が連日の大整備でかなり上積みしてきた。だからこそ注目レース。とはいえインの高倉も足はいい。峰が相手でも勝てるレベルは十分にある。F持ちの上田が極端にへこまなければ大丈夫だ。峰はさばき勝負。そして定松も足は悪くないので、峰より先に攻め込むシーンはある。峰が差しを選択すれば小坂、藤原は厳しくなりそうだ。＜1＞高倉和