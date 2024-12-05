SEVENTEENの新曲「消費期限」が週間42万7000ポイントを記録し、9日付の「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算4作目となる1位を獲得した。同曲は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」で初週41万8000枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きく牽引し、合算シングルでも1位に輝いた。また、週間42万7000ポイントは、7月15日付でのTOMORROWXTOGETHER「誓い（CHIKAI）」の週間