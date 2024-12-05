能登半島地震の影響で、半島北岸沿いの海岸線の隆起や陸地になった面積を説明した画像（東北大などの国際チーム提供）能登半島地震（マグニチュード7.6）で半島北岸沿いの海岸線が最大4.4メートル隆起し、陸地になった面積は4.5平方キロに及んだとする分析結果を東北大や大分大などの国際チームがまとめ5日、米科学誌に発表した。「半島の山地や海岸線沿いに見られる特徴的な地形は、地震が繰り返してできた可能性がある」として