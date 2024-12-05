NY株式4日（NY時間13:09）（日本時間03:09） ダウ平均44900.91（+195.38+0.44%） ナスダック19676.80（+195.89+1.01%） CME日経平均先物39580（大証終比：+310+0.78%） 欧州株式4日終値 英FT100 8335.81（-23.60-0.28%） 独DAX 20232.14（+215.39+1.08%） 仏CAC40 7303.28（+47.86+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.119（-0.060） 10年債 4.188（-0.037） 30年債 4.363（